Жена Павла Воли вспомнила об отношениях своих родителей

Мама Ляйсан Утяшевой после разрыва с супругом так и не смогла встретить достойного мужчину.

Супруга резидента Comedy Club Павла Воли — Ляйсан Утяшева — в недавнем интервью вспомнила об отношениях своих родителей. Мама телеведущей — Зульфия — скончалась в марте 2012 года. Гимнастка тяжело переживала утрату. Потеряв близкого человека, она смогла построить новую семью с Павлом: супруги воспитывают двоих детей — шестилетнего Роберта и четырехлетнюю Софию. Однако до сих пор Утяшева не может принять произошедшее.

По словам Ляйсан, она с детства понимала, что такое одиночество. Ведь расставшись с супругом, мама девочки так и не смогла встретить достойного мужчину. Зульфия не подпускала к себе поклонников, ни в физическом, ни в моральном плану. Развод оказался непростым испытанием: мама спортсменки любила мужа, но уже не могла жить с ним. Утяшева припомнила свою беседу с Зульфией, тогда женщина сказала, что ощущает себя лебедем, который остался без второй половинки, пишет «ОК!».

Всю свою нерастраченную любовь она перенесла на дочь. Зульфия во всем поддерживала девочку: в детстве Ляйсан мечтала стать балериной и ее мама не стала препятствовать желанию малышки. Однако волею случая, Утяшева открыла для себя мир гимнастики.