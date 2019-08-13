Меган Маркл уличили в ношении бюджетных украшений

Правда, так было до замужества. В Сеть попала фотография герцогини, сделанная за год до свадьбы с принцем Гарри.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл носит украшения из коллекции принцессы Дианы с тех самых пор, как стала женой принца. На некоторых кольцах Меган даже попросила придворного ювелира увеличить количество камней.

Однако так было не всегда. В Сеть попали фотографии, сделанные два года назад во время путешествия Меган и Гарри по Африке.

Так, на одном из снимков запечатлен момент, когда Меган обеими руками касается хобота слона.

При этом на большом пальце звезды «Форс-мажоров» можно рассмотреть золотое колечко. Оно оказалось символичным: поклонники тут же узнали на нем символ-оберег — ладонь с глазом посередине.

Позже выяснилось, что это украшение из коллекции турецкого бренда Kismet by Milka, а его стоимость оценивается в 250 фунтов стерлингов, что в пересчете на рубли около 20 тысяч.

Что же, может, хоть эта новость порадует британцев. Ведь те частенько упрекают жену внука королевы в расточительности.