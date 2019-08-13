ЗВЕЗДЫ

Меган Маркл уличили в ношении бюджетных украшений

Правда, так было до замужества. В Сеть попала фотография герцогини, сделанная за год до свадьбы с принцем Гарри.

Меган Маркл уличили в ношении бюджетных украшений
James Whatling/Mega Agency/East News

Герцогиня Сассекская Меган Маркл носит украшения из коллекции принцессы Дианы с тех самых пор, как стала женой принца. На некоторых кольцах Меган даже попросила придворного ювелира увеличить количество камней.

Однако так было не всегда. В Сеть попали фотографии, сделанные два года назад во время путешествия Меган и Гарри по Африке.

Так, на одном из снимков запечатлен момент, когда Меган обеими руками касается хобота слона.

При этом на большом пальце звезды «Форс-мажоров» можно рассмотреть золотое колечко. Оно оказалось символичным: поклонники тут же узнали на нем символ-оберег — ладонь с глазом посередине.

Меган Маркл
https://www.instagram.com/sussexroyal/

Позже выяснилось, что это украшение из коллекции турецкого бренда Kismet by Milka, а его стоимость оценивается в 250 фунтов стерлингов, что в пересчете на рубли около 20 тысяч.

Что же, может, хоть эта новость порадует британцев. Ведь те частенько упрекают жену внука королевы в расточительности.

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королевская семья. звездный стильМеган Марклукрашения звезд

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Меган Маркл уличили в ношении бюджетных украшений
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