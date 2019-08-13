Пародист Satyr поцеловал Гудкова в новом шоу Михаила Шаца

Юморист и телеведущий Михаил Шац запустил собственное шоу на YouTube. Развлекательная программа называется «Вечерний кто-то» и выполнена в стиле передачи Ивана Урганта, только ведущий у нее, по задумке создателя, должен быть каждый раз новым и не знать сценария.

Чтобы новый проект сразу заставил говорить о себе, в него добавили провокационный момент с поцелуем двоих мужчин. Первый выпуск вел известный шоумен и КВНщик Александр Гудков, а его гостем стал актер-пародист Илья Шабельников по прозвищу Satyr. Вместе они сыграли в игру, в которой первый задавал вопросы, а второй отвечал, пародируя известных личностей. Отыгрывая Леонида Брежнева, Satyr подошел к ведущему и поцеловал его в губы.

«Я попробовал Гудкова на вкус, это факт, — сказал после этого Шабельников. — Я думаю, при монтаже нужно вырезать все, кроме засоса».

Кроме этого, в выпуске было много нецензурных слов и шутка над обманутыми дольщиками. В комментариях под видео пользователи YouTube не выразили особого восхищения новой программой, понадеявшись, что впоследствии содержание шоу станет лучше.

А вы уже посмотрели первый выпуск «Вечерний кто-то»? Как вам?