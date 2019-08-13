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Диана Арбенина пытается бросить курить с помощью подписчиков

Она пообещала продержаться сутки без сигарет, если подписчики будут болеть за нее.

Диана Арбенина пытается бросить курить с помощью подписчиков
Диана Арбенина хочет отказаться от сигарет. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Диана Арбенина неожиданно попросила помощи у своих подписчиков в Instagram. Она призналась, что два года назад по глупости начала курить. У 45-летней артистки уходит всего 3-5 сигарет в день, но она хочет избавиться от этой пагубной привычки. Самой страшной женщина назвала сигарету, которую скуривает в 7 часов утра, после пробуждения и перед занятиями спортом.

«Сегодня я решила не курить целый день. И если я дам вам слово, что не буду курить сутки, я это слово сдержу. Поэтому помогайте мне, думайте обо мне», — сказала Диана на видео.

Певица пообещала, что ровно через сутки она сообщит поклонникам, получилось у нее продержаться или нет. В комментариях подписчики Арбениной оставили множество слов поддержки, заверяя, что будут думать о ней весь день. Кстати, сигареты фигурируют в песне «Раскаленные» группы «Ночные снайперы» в качестве романтического символа, рядом со словом «любовь».

Напомним, недавно Диана призналась, почему ни на кого не подписывается в Instagram.

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Диана Арбенина пытается бросить курить с помощью подписчиков
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