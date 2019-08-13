ЗВЕЗДЫ

Бузова в золотом бикини продемонстрировала подтянутую фигуру на курорте

Певица уехала за границу на съемки нового шоу, но для начала решила отдохнуть.

Бузова в золотом бикини продемонстрировала подтянутую фигуру на курорте
Ольга Бузова. фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова привыкла трудиться не покладая рук. После развода с Дмитрием Тарасовым в 2016 году телеведущая стала активно строить карьеру певицы и развивать свой бизнес. Порой она отдыхает раз в год, в январе, устраивая большие каникулы в свой день рождения. Однако этим летом девушке довелось уехать в теплые края для съемок нового шоу, но перед этим она решила немного отдохнуть. Как известно, звезда намерена найти свою любовь, и на этот раз помогать ей будет Тимур Батрутдинов.

Свое местоположение Ольга пока скрывает, но поклонники уверены, что она приехала на Бали или в Таиланд. Телеведущая остановилась в роскошном отеле. В первый день она позволила себе выспаться, насладиться вкусным завтраком и отправилась купаться в бассейн и загорать. Девушка не упустила возможность устроить фотосессию. На снимках она предстала в золотом бикини с пайетками и необычной сетчатой кофте в тон.

Бузова показала подтянутые ягодицы, стройные ноги и идеальную кожу лица без макияжа. «Солнце, дай насладиться свободой, ветер — ты подари мне природу… но без твоих очей…» — написала она. Поклонники заметили, что певица выглядит неважно. «Оля, почему вы всегда опухшая?» — поинтересовалась одна из подписчиц. Ответа она не получала, зато за звезду вступились фанаты: «Летает много, пашет как черт, поэтому и отеки», «Она должна отчитываться?», «Человек в самолете провел больше 8 часов, конечно, опухшая».

Правда, нашлись и те, кто предположил, что Ольга злоупотребляет алкоголем. Поклонники все же поддержали телеведущую, заверив, что она прекрасно выглядит. Напомним, что ранее девушка признавалась, что вынуждена контролировать свое питание, так как склонна к полноте. В итоге Бузова ест один раз в день и старается много двигаться.

фото: instagram.com/buzova86/

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Бузова в золотом бикини продемонстрировала подтянутую фигуру на курорте
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