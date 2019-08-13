ЗВЕЗДЫ

Рита Дакота допрыгалась на детской площадке до перелома

Певица сломала палец на ноге во время прогулки с дочерью.

Рита Дакота допрыгалась на детской площадке до перелома
https://www.instagram.com/ritadakota/

После развода с Владом Соколовским 29-летняя певица сосредоточилась на воспитании дочери. С годовалой дочкой Мией девушка проводит все отпуска и выходные. Так и в этот раз, отправившись по делам в родной Минск, артистка взяла кроху с собой.

Только вот желание во всем потакать дочке обернулось против самой Дакоты. Звезда получила перелом на детской площадке.

«У меня тут «обновочка». Спонсор перелома — неистовое желание взрослой тети резвиться с годовасиком на всех детских площадках города», — подписала Рита в Instagram снимок больной ноги.

Рита Дакота
https://www.instagram.com/ritadakota/

Напомним, певица стала мамой в ноябре прошлого года, а уже в январе певица объявила о расставании с отцом девочки Владом Соколовским. Причиной разрыва стали многочисленные измены мужа, о чем Рита узнала, как водится, последней. Музыкант изменял ей с подругами певицы, вхожими в дом. При этом Рита не препятствует общению бывшего с дочерью и разрешает Владу забирать Мию на выходные.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездные родителиРита Дакотатравмы звезд

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рита Дакота допрыгалась на детской площадке до перелома
Интересно?
Поделись с друзьями: