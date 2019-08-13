Рита Дакота допрыгалась на детской площадке до перелома

Певица сломала палец на ноге во время прогулки с дочерью.

После развода с Владом Соколовским 29-летняя певица сосредоточилась на воспитании дочери. С годовалой дочкой Мией девушка проводит все отпуска и выходные. Так и в этот раз, отправившись по делам в родной Минск, артистка взяла кроху с собой.

Только вот желание во всем потакать дочке обернулось против самой Дакоты. Звезда получила перелом на детской площадке.

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«У меня тут «обновочка». Спонсор перелома — неистовое желание взрослой тети резвиться с годовасиком на всех детских площадках города», — подписала Рита в Instagram снимок больной ноги.

Напомним, певица стала мамой в ноябре прошлого года, а уже в январе певица объявила о расставании с отцом девочки Владом Соколовским. Причиной разрыва стали многочисленные измены мужа, о чем Рита узнала, как водится, последней. Музыкант изменял ей с подругами певицы, вхожими в дом. При этом Рита не препятствует общению бывшего с дочерью и разрешает Владу забирать Мию на выходные.