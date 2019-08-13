Асмус призналась, что до замужества стеснялась своей улыбки

Кристина Асмус, являющаяся одной из самых красивых российских актрис современности, призналась, что раньше стеснялась улыбаться. До взлета ее карьеры и замужества это было настоящей проблемой.

«Причём зубы всегда были норм, но улыбаться открыто я боялась. Рукой рот, конечно, не закрывала, но на всех фотографиях и мероприятиях я зажимала губы, а за улыбку и харизму отвечали выпученные глаза», — поделилась артистка со своими подписчиками в Instagram.

Сейчас у девушки нет этой проблемы. На своих фотографиях в социальных сетях она смело блистает открытой улыбкой. Кстати, недавно Кристина раскрыла несколько неизвестных фактов о себе. Одним из них стало то, что девушка никогда не прибегала к уколам красоты. Из косметологических процедур Асмус позволяла наращивание ресниц и отбеливание зубов.

Напомним, Кристина стала известной благодаря роли Вари Черноус в сериале «Интерны», который стартовал в 2010 году. Затем она сыграла еще в десятке фильмов, но главными событиями в ее жизни стали свадьба с Гариком Харламовым и рождение дочери Насти. Сейчас 31-летняя звезда экрана отдыхает с ребенком на шикарной вилле на Мальдивах.

А вы когда-нибудь стеснялись улыбаться?