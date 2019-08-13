Марго Робби с раздражением ответила на вопрос о материнстве

Одна из самых популярных актрис Голливуда Марго Робби призналась, что не хочет пока заводить детей. 29-летняя звезда уже третий год замужем за ассистентом режиссёра Томом Экерли, но пополнение в семействе все откладывается. В одном из интервью на вопрос журналиста о ребенке артистка резко ответила, что ей уже надоела эта тема — она всплывает в каждом общении с прессой на протяжении трех лет.

«Послушайте, но ведь то, что я стала женой, не означает, что я непременно сразу же должна рожать! У меня могут быть другие планы. Признаться честно, я еще не готова стать матерью. Лучше осознавать это и не спешить, чем стремиться оправдать чьи­-то ожидания. Мой максимум — это домашние животные», — цитирует актрису издание WomanHit.

При этом Марго привела пример, который показывает, что и питомцев ей заводить рано. Недавно муж принес домой собачку из приюта, так она не могла спать три ночи подряд, а затем попросила благоверного вернуть щенка обратно. Робби откровенно призналась, что еще не доросла до материнства. Пока что она полностью погружена в свою работу.

Актриса также отметила, что вышла замуж за Тома, потому что он был и остается самым главным красавчиком Лондона. Она так сильно его любит, что даже могла бы простить ему измену.

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Напомним, звездной для Марго Робби стала роль в фильме «Волк с Уолл-стрит», где она сыграла вместе с Леонардо Ди Каприо. Недавно они снова появились вместе на экране — в фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде».

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