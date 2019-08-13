«В стиле немого кино»: Навка побывала на костюмированной вечеринке

Татьяне Навке последнее время приходится периодически менять место жительства. С конца июня и до конца сентября в турецкой Анталье, в крупнейшем в Турции парке развлечений Land of Legends, идет ледовое шоу «Руслан и Людмила», главную роль в котором исполняет сама Навка.

А недавно в Ялте прямо на Набережной раскинулся шатер, где зрители могут насладиться шоу «Золушка», здесь первую партию играет Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная.

Татьяне приходится теперь курсировать между Антальей и Ялтой.

В Instagram фигуристка опубликовала снимок, на котором она выглядит почти как звезда немого кино. Рядом с ней шоумен с тросточкой, который загримирован под Чарли Чаплина. На Татьяне — короткое платье, расшитое пайетками. К наряду цвета розового золота Татьяна подобрала миниатюрную брендовую сумочку пудрового цвета и изящные черные босоножки на каблуке.

«В стиле немого черно-белого кинематографа! Целая прекрасная эпоха потрясающего юмора и актерского мастерства!», — подписала снимок звезда в Instagram.