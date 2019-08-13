«Четыре ложки бульона за день»: Волочкова едва не упала в обморок от голода

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram рассказала, что была рада увидеть всех своих поклонников в отеле, где она проживает во время отдыха в Греции. Она провела мастер-класс и устроила автограф-сессию. При этом звезда, по собственному признанию, выложилась на все сто процентов.

По словам танцовщицы, она едва не упала в обморок. Всему виной большая нагрузка на жаре. При этом она рада, что остается стройной. Как сказала балерина, она очень сильная личность и никогда не будет перед зрителями показывать свою усталость. Она честно сказала, что почти ничего не ела за весь день.

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«Я вчера за весь день съела четыре ложки бульона. Но все прекрасно! И цветы ваши меня порадовали, и дети. Я кажется за вчерашний день ещё больше похудела», — заявила звезда.

Напомним, что балерина вместе со своим любимым человеком отдыхает в Греции в шикарном номере. При этом друзья позаботились о ее досуге. Они, к примеру, забили весь холодильник специальными салатами, которые танцовщица просто обожает. Кроме того, звезда в один из дней своего греческого отпуска вышла на катере в открытое море. Сопровождал в пути ее любимый человек. Кстати, не за горами свадьба танцовщицы. Правда, точные сроки, когда пройдет торжество, она пока не озвучивала.