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«Четыре ложки бульона за день»: Волочкова едва не упала в обморок от голода

Балерина заявила, что она сильная женщина и никогда не показывает перед зрителями усталость.

«Четыре ложки бульона за день»: Волочкова едва не упала в обморок от голода
Волочкова едва не потеряла сознание от голода/globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram рассказала, что была рада увидеть всех своих поклонников в отеле, где она проживает во время отдыха в Греции. Она провела мастер-класс и устроила автограф-сессию. При этом звезда, по собственному признанию, выложилась на все сто процентов.

По словам танцовщицы, она едва не упала в обморок. Всему виной большая нагрузка на жаре. При этом она рада, что остается стройной. Как сказала балерина, она очень сильная личность и никогда не будет перед зрителями показывать свою усталость. Она честно сказала, что почти ничего не ела за весь день.

«Я вчера за весь день съела четыре ложки бульона. Но все прекрасно! И цветы ваши меня порадовали, и дети. Я кажется за вчерашний день ещё больше похудела», — заявила звезда.

Напомним, что балерина вместе со своим любимым человеком отдыхает в Греции в шикарном номере. При этом друзья позаботились о ее досуге. Они, к примеру, забили весь холодильник специальными салатами, которые танцовщица просто обожает. Кроме того, звезда в один из дней своего греческого отпуска вышла на катере в открытое море. Сопровождал в пути ее любимый человек. Кстати, не за горами свадьба танцовщицы. Правда, точные сроки, когда пройдет торжество, она пока не озвучивала.

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Анастасия ВолочковаГрециязвездный отдых

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«Четыре ложки бульона за день»: Волочкова едва не упала в обморок от голода
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