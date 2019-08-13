Водонаева объяснила, почему ее сын не будет ходить в школу

Модель и телеведущая Алена Водонаева решила забрать своего 8-летнего сына Богдана из школы на домашнее обучение. Об этом она написала большой пост в Instagram.

Журналистка рассказала, что в этом году ее сын должен пойти в третий класс, только не в общеобразовательную школу. Несколько месяцев вместе его отцом-бизнесменом женщина обсуждала идею семейного обучения мальчика и в итоге приняли взвешенное решение.

Водонаева сразу отметила, что причина ухода из школы кроется не в конфликте с учителями или директором — Алену в принципе не устраивает система российского образования. Она считает, что в школе ребенок растрачивал ценное время, которое теперь будет уделяться другим развивающим проектам.

Для тех, кто упрекнет телеведущую в ее решении из-за того, что школа — это еще и социализация ребенка, у Водонаевой уже есть ответ.

«Я хочу формировать круг общения моего сына. Отдавая ребёнка в те или иные секции/кружки, я понимаю, дети из каких семей там учатся. В школе я это не контролирую. Российская школа это русская рулетка. И мне лично она не дала ничего, кроме комплексов», — заявила модель.

Напомним, летом она устроила сыну американские каникулы. Несколько недель мама возила Богдана по США.

А вы бы тоже отдали ребенка на домашнее обучение, если бы финансы позволили?