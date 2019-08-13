ЗВЕЗДЫ

Экс-муж Ани Лорак поделился нежным фото с дочерью на отдыхе

Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск не только в компании любовницы, но и своей наследницы.

Экс-муж Ани Лорак поделился нежным фото с дочерью на отдыхе
Ани Лорак. фото: globallookpress.com

Ани Лорак в начале 2019 года развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу после 10 лет брака. Произошло это на фоне многочисленных слухов об изменах мужчины. Однако горевала певица недолго. Уже ближе к лету она перестала скрывать свой романс 26-летним продюсером Егором Глебом. К слову, ее бывший супруг тоже быстро наше себе новую пассию. Не первый месяц он строит отношения с новой возлюбленной Самией Ахметовой.

В августе Мурат отправился в отпуск со своей спутницей. они наслаждаются отдыхом на Балеарских островах. Бизнесмен публикует фото со своей избранницей, демонстрируя настоящую идиллию. Как оказалось, восьмилетняя дочка София от Лорак тоже находится с ним. Бывший муж певицы опубликовал нежное фото с наследницей. В кадре они позируют в обнимку на фоне фонтана.

«Любовь, мое сердце, моя душа. Всегда буду любить Софию. Бог, береги наших детей», — написал Мурат.

Он привез девочку в Марбелью. Они прогулялись по городу, потанцевали и прошлись по магазинам. Бизнесмен купил дочку в подарок куклу. Скорее всего, он познакомил малышку со своей новой возлюбленной.

Мурат с дочкой. фото
Мурат с дочкой. фото: instagram.com/muratnalca/

«С папой — одно лицо», «Какие милые, как похожи», «Красотка растет, вся в родителей», «Девочка — прелесть», — прокомментировали пост подписчики Налчаджиоглу, но позже комментарии он отключил по неизвестным причинам. скорее всего мужчина опасался, что его станут критиковать хейтеры. К слову, на дня и Лорак делилась фото с дочкой на фоне старинной улицы. Возможно, что это она привезла наследницу в Испанию, чтобы та повидалась с отцом.

Как считаете, Мурат хороший отец?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ани ЛоракАни Лорак с дочерьюЗвездные детиМурат Налчаджиоглу

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Экс-муж Ани Лорак поделился нежным фото с дочерью на отдыхе
Интересно?
Поделись с друзьями: