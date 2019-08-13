Экс-муж Ани Лорак поделился нежным фото с дочерью на отдыхе

Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск не только в компании любовницы, но и своей наследницы.

Ани Лорак в начале 2019 года развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу после 10 лет брака. Произошло это на фоне многочисленных слухов об изменах мужчины. Однако горевала певица недолго. Уже ближе к лету она перестала скрывать свой романс 26-летним продюсером Егором Глебом. К слову, ее бывший супруг тоже быстро наше себе новую пассию. Не первый месяц он строит отношения с новой возлюбленной Самией Ахметовой.

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В августе Мурат отправился в отпуск со своей спутницей. они наслаждаются отдыхом на Балеарских островах. Бизнесмен публикует фото со своей избранницей, демонстрируя настоящую идиллию. Как оказалось, восьмилетняя дочка София от Лорак тоже находится с ним. Бывший муж певицы опубликовал нежное фото с наследницей. В кадре они позируют в обнимку на фоне фонтана.

«Любовь, мое сердце, моя душа. Всегда буду любить Софию. Бог, береги наших детей», — написал Мурат.

Он привез девочку в Марбелью. Они прогулялись по городу, потанцевали и прошлись по магазинам. Бизнесмен купил дочку в подарок куклу. Скорее всего, он познакомил малышку со своей новой возлюбленной.

«С папой — одно лицо», «Какие милые, как похожи», «Красотка растет, вся в родителей», «Девочка — прелесть», — прокомментировали пост подписчики Налчаджиоглу, но позже комментарии он отключил по неизвестным причинам. скорее всего мужчина опасался, что его станут критиковать хейтеры. К слову, на дня и Лорак делилась фото с дочкой на фоне старинной улицы. Возможно, что это она привезла наследницу в Испанию, чтобы та повидалась с отцом.

Как считаете, Мурат хороший отец?