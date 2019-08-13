Бледанс в Турции искусали неизвестные маленькие морские обитатели

Отметившая недавно 50-летний юбилей Эвелина Бледанс публикует в своем мини-блоге в Instagram яркие фото с отдыха на одном из курортов Турции, в Анталье. Поделилась актриса и неприятностью, случившейся с ней во время купания. Бледанс опубликовала сразу два видео.

больше по теме Эвелина Бледанс оказалась под капельницей Актриса в своем посте в Instagram дала понять, что ничем серьезным не болеет.

На одном из них показана идиллическая картинка: мать с сыном радостно плещутся в прозрачнейших водах Средиземного моря. На другой сняты колени актрисы в пузырях из-за укуса и последовавшей за ним заметной аллергической реакции.

«Я не почувствовала, как меня укусили какие-то твари, огромные волдыри появились на коленях», — прокомментировала ролик Эвелина в Instagram.

В подписи к публикации актриса написала, что уже консультировалась с врачом, и он посоветовал понаблюдать за самочувствием. Если появятся признаки одышки, нужно немедленно обращаться к медикам.

Напуганная Бледанс обратилась к фанатам с вопросом, что за морское чудовище могло незаметно укусить ее в море. «Корнерот скорее всего. Немного времени и само пройдет», «Ожоги бывает от медуз. Но меня там кусали рыбки какие-то маленькие, стоять нельзя было в море на месте», «Это могут быть ожоги от травы», — предположили поклонники и пожелали актрисе скорейшего выздоровления.