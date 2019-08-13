ЗВЕЗДЫ

Васильев рассказал, как русские княгини открыли дом моды в Париже

Историк моды представит новый фильм на телеканале «Россия – Культура».

Васильев рассказал, как русские княгини открыли дом моды в Париже
Александр Васильев/instagram.com/alexandre_vassiliev/

Александр Васильев анонсировал на своей странице в соцсети выход очередной серии из документального цикла «Дуновение века», в которой он расскажет об истории возникновения дома моды трех русских княгинь — Трубецкой, Анненковой, Оболенской. Они назвали его «ТАО» по первым буквам фамилий. Васильев опубликовал ролик в Instagram и рассказал, что Мария Сергеевна Трубецкая, Мария Митрофановна Анненкова и Любовь Петровна Оболенская, оказавшись в Париже в эмиграции, не утеряли связей между княжескими фамилиями, продолжили общение и однажды решились на рискованное предприятие: удивить дизайнерскими моделями столицу мировой моды.

ТАО открылся к далеком 1921 году и при жизни своих основательниц был успешным, как бы сейчас сказали, проектом. Секрет успеха был в невиданном даже для передового Парижа принципе разделения труда. Тройственный союз работал слажено: Анненкова отбирала и нанимала моделей, заказы искала Оболенская, а производством занималась Трубецкая, обладавшая навыками швеи и отменным вкусом.

Напомним, более 30 лет назад Александр Васильев начал собирать старинные костюмы, и эта страсть сделала его историком моды и документалистом, заново открывающем забытые имена русских первопроходцев в мире мировой моды.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ВасильевЛюбовь ОболенскаяМария АнненковаМария Трубецкая

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Васильев рассказал, как русские княгини открыли дом моды в Париже
Интересно?
Поделись с друзьями: