Васильев рассказал, как русские княгини открыли дом моды в Париже

Александр Васильев анонсировал на своей странице в соцсети выход очередной серии из документального цикла «Дуновение века», в которой он расскажет об истории возникновения дома моды трех русских княгинь — Трубецкой, Анненковой, Оболенской. Они назвали его «ТАО» по первым буквам фамилий. Васильев опубликовал ролик в Instagram и рассказал, что Мария Сергеевна Трубецкая, Мария Митрофановна Анненкова и Любовь Петровна Оболенская, оказавшись в Париже в эмиграции, не утеряли связей между княжескими фамилиями, продолжили общение и однажды решились на рискованное предприятие: удивить дизайнерскими моделями столицу мировой моды.

ТАО открылся к далеком 1921 году и при жизни своих основательниц был успешным, как бы сейчас сказали, проектом. Секрет успеха был в невиданном даже для передового Парижа принципе разделения труда. Тройственный союз работал слажено: Анненкова отбирала и нанимала моделей, заказы искала Оболенская, а производством занималась Трубецкая, обладавшая навыками швеи и отменным вкусом.

Напомним, более 30 лет назад Александр Васильев начал собирать старинные костюмы, и эта страсть сделала его историком моды и документалистом, заново открывающем забытые имена русских первопроходцев в мире мировой моды.