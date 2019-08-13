«Какие же вы прекрасные»: Цой отреагировала на фото Юдашкиной с мужем

Певица Анита Цой не оставила без внимания семейный снимок Марины Юдашкиной. В кадре она запечатлена вместе с модельером и свекровью Раисой Петровной. Примечательно, что на отдыхе и Марина, и мама дизайнера отдали предпочтение сарафанам с цветочным принтом.

«Какие же вы прекрасные», — прокомментировала снимок Юдашкиной певица.

В кадре Валентин Абрамович позировал в бриджах и шляпе.

Супруга модельера не перестает делиться с подписчиками свежими отпускными снимками. В микроблоге она опубликовала утреннее фото. Примечательно, что даже на отдыхе избранница кутюрье тщательно продумывает каждый свой образ. Ранее знаменитость уже позировала в трендовом джинсовом костюме, белых мини-шортах, кроме того Марина Юдашкина примеряла бикини с парео. Перед объективом фотокамеры супруга Валентина Абрамовича предстала в облегающем алом платье на бретельках, подчеркнув фигуру и зону декольте. Примечательно, что возлюбленная модельера редко надевает туфли на каблуках, отдавая предпочтение обуви на плоской подошве.

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Свои августовские каникулы Марина Юдашкина проводит вместе с семьей: в поездку она правилась с мужем, дочкой Галиной и маленькими внуками — Анатолием и Аркадием. До этого возлюбленная дизайнера успела побывать в живописном городке Бодрум. Знаменитость побывала на юбилейном вечере Игоря Крутого, повидавшись с друзьями.

Ни для кого не секрет, что Марина Юдашкина смогла поладить и с Примадонной отечественного шоу-бизнеса. Вместе с мужем она не раз появлялась в гостях у Аллы Борисовны и ее супруга — шоумена Максима Галкина. Кроме того, 5-летняя Лиза принимала участие в модном дефиле Галины Юдашкиной в месте с наследниками поп-короля сцены Филипп Киркорова — Аллой-Викторией и сыном Мартином.