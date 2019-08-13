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«Как рыжие, только веселее»: Аверин поздравил левшей с праздником

Актер вспомнил, что в детстве был не таким, как все.

«Как рыжие, только веселее»: Аверин поздравил левшей с праздником
Максим Аверин - левша и не переучивался. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

13 августа актер Максим Аверин отметил Международный день левши. Заслуженный артист РФ выложил в Instagram детскую фотографию и рассказал своим подписчикам, что он — левша с рождения и не переученный.

«Мама пришла в школу и сказала, чтобы меня не смели трогать, — вспоминает он. — Мама считала всегда, что её мальчик исключительный и то, что я левша, было ещё одним подтверждением».

43-летний актер признался, что его «левшистость» никогда ему особо не мешала. Он даже пользовался ею, чтобы развлечь других: для многих сверстников было в диковинку, что мальчик пишет, рукой закрывая написанное. Аверин отметил, в целом, жизнь левшей похожа на рыжих, только веселее. Он поздравил своих «коллег» с праздником, назвав их товарищами по счастью.

Напомним, Максим Аверин — звезда таких сериалов как «Глухарь» и «Склифосовский». При этом он ни разу не был женат, зато вокруг его персоны постоянно циркулируют слухи о романах с актрисами.

А вы — левша или правша?

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актерская карьерадетствоМаксим Аверин

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«Как рыжие, только веселее»: Аверин поздравил левшей с праздником
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