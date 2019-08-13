Ирина Аллегрова приготовила торт с малиной по-царски

67-летняя Ирина Аллегрова долгие годы сохраняет прекрасную физическую форму и в то же время периодически не отказывает себе в удовольствии вкусно приготовить для себя и близких. Среди фирменных блюд певицы немало десертов. Любимый — лимонник с яблоками, но не редко Ирина решается и на эксперименты. Часы, проведенные на кухне, Аллегрова с юмором называет кулинаротерапией.

В Сети появился снимок, на котором Ирина в уютном домашнем спортивном костюме с аппликациями колдует на кухне над роскошным тортом. Певица снята во время финального этапа приготовления: Ирина украшает готовый торт кремом, рядом стоят блюдца с сочной, зрелой малиной и душистой мятой.

«Искусство кулинарии. Очень даже по-царски», — подписано фото в Instagram.

Пользователи Сети забросали кумира вопросами на тему, как ей удается готовить такие «вкусняшки» и иметь стройную фигуру.

На самом деле все просто. Как многие женщины, Ирина может позволить себе вольности, делая отступления от правил, но в основном она питается правильно, включая в ежедневный рацион овощи, фрукты, ягоды, свежие соки из фруктов и овощей без сахара, блюда из цельных зерен, морепродуктов. Кроме того, певица старается обходиться без жирного мяса и субпродуктов.