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Александр Овечкин поддержал детей с ограниченными возможностями

Хоккеист создал с ребятами картину на тему любви к хоккею.

Александр Овечкин поддержал детей с ограниченными возможностями
Александр Овечкин/instagram.com/aleksandrovechkinofficial/

Трехкратный чемпион мира по хоккею, левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и просто хороший человек Александр Овечкин тратит немало времени и денег на благотворительность. В частности, хоккеист поддерживает детскую следж-хоккейную лигу в России. В этой игре  соревнуются ребята с ограниченными возможностями здоровья, передвигаясь по площадке на специальных санях.

В социальной сети появилось фото Овечкина в компании двоих подростков. Команда во главе с Александром создала картину на тему любви к хоккею в рамках благотворительной акции. На снимке чемпион стоит рядом с произведением в компании с соавторами, Викой Заматаевой и Никитой Фоменко.

«Все дети особенные! А есть дети особенно особенные!»,  — написал чемпион в Instagram. И еще добавил, они умеют и любят играть в хоккей, точнее в следж-хоккей! И еще они чудесно рисуют.

Подписчики горячо поддержали 33-летнего хоккеиста. «Все-таки, Александр, вы — великий, уважаю», «Человек большого сердца», «Спасибо, что уделяете внимание деткам, это так важно», — подбодрили Александра поклонники.

Напомним, Овечкин помогает российским детским домам в разных регионах страны, часто проводит благотворительные мастер-классы для детей, а однажды продал подаренный ему автомобиль и направил деньги девочке-хоккеистке с синдромом Дауна.

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Александр Овечкинособенные дети

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Александр Овечкин поддержал детей с ограниченными возможностями
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