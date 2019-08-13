ЗВЕЗДЫ

«Забираю из школы»: Водонаева переведет сына на другой вид обучения

Экс-участница «Дома-2» выразила свое недовольство нынешней системой образования.

«Забираю из школы»: Водонаева переведет сына на другой вид обучения
Алена Водонаева (Фото: Instagram.com/alenavodonaeva)

Алена Водонаева на личной страничке в Instagram в викторине «Вопрос-ответ» пообщалась с верными почитателями. Так, один из подписчиков, воспользовавшись функцией анонимности, поинтересовался у телеведущей о том, успела ли она приготовить сына к первому сентября.

Сама же Алена подметила, что намерена забрать 8-летнего сына Богдана из школы и перевести его на другой вид обучения. Водонаева не скрывает: она недовольна системой образования. Примечательно, что вдаваться в подробности девушка не стала, пообещав подписчикам написать на эту тему отдельный пост, разъяснив свою точку зрения.

Алена Водонаева намерена забрать сына из школы (Фото: Instagram.com/alenavodonaeva)

Ранее Алена жаловалась на то, что, как матери-одиночке, ей приходится отвечать еще и за отца. По словам телеведущей, иногда ей хочется почувствовать себя просто слабой женщиной, доверить кому-то проблемы и обязанности. Однако Водонаева не может позволить себе расслабиться: она понимает, что должна подавать сыну пример, научить его быть сильным и решительным.

К слову, о воспитательных методах говорила и Агата Муцениеце. Супруга Павла Прилучного передумала отдавать шестилетнего сына Тимофея в первый класс. Актриса призналась, что на занятиях мальчик больше интересовался развлечениями и играми, но никак не учебой.

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Алена ВодонаеваЗвездные дети

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«Забираю из школы»: Водонаева переведет сына на другой вид обучения
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