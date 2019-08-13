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Певица Аланис Мориссетт родила третьего ребенка

Звезда дала сыну имя Зима.

Певица Аланис Мориссетт родила третьего ребенка
Алания Мориссетт. Фото: Instagram

Страница Аланис Мориссетт в социальной сети Instagram без конца пополняется всевозможными поздравительными комментариями. Дело в том, что певица накануне уже в третий раз стала мамой. Она родила сына.

Артистка и ее муж, рэпер Марио Тредуэй, уже воспитывают семилетнего сына и дочку, которой исполнилось два года. Подписчики на страницу певицы живо обсуждают в комментариях необычное имя, которое дали ребенку родители. Мальчика назвали Винтер (в переводе с англ. «зима». – Прим. ред.) Мерси Мориссетт-Тредуэй. Многие сошлись во мнение, что имя новорожденный получил потому, что был зачат именно зимой.

Напомним, не так давно портал Teleprogramma.pro сообщал, что мамой стала и звезда российского сериала «Мажор» Карина Разумовская.

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Певица Аланис Мориссетт родила третьего ребенка
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