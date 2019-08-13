Ксению Бородину раскритиковали в Сети за «бабушкин костюм из сундука»

36-летняя Ксения Бородина — одна из тех звезд, что любят демонстрировать модные образы на своих страницах в соцсети. По традиции подписчики высказывают мнение «за» и «против», однако очередной имидж телеведущий вызвал однозначную критику. Ксения разместила в Instagram снимок, сделанный во время прогулки в парке «Зарядье», построенном не так давно в центре Москвы на месте бывшей гостиницы «Россия».

Ксения предстала в костюме-двойке цвета фуксии: плиссированной юбке-миди и длинном пиджаке, перехваченном на талии ремнем с леопардовым принтом. К нему Бородина подобрала черный бельевой топ с кружевом, крупные золотые часы, черный закрытые туфли с ремешком на высокой платформе. На шее у Ксении блестит тонкая золотая цепочка с кулоном.

Одни «продвинутые» в моде пользователи Сети отметили, кто костюмы «пиджак-юбка» были в моде в далекие 90-е, а сейчас их принято «разбивать» вещами на контрасте. Туфли на платформе также уходят в прошлое. Другие высказались более эмоционально: «У моей бабушки в сундуке есть такой костюм», «+10 лет дает такой образ. Без обид», «Ксюш, вам так не идет совсем», «Супер, только вас сиреневый старит», «В 50 такой образ нормально подойдет», «Она вечно наденет не то. Ну, нет вкуса у человека. Не дано».

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Бородина, которая, случается, вступает в диалог с хейтерами и «критиканами», на этот раз хранит молчание.