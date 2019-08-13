ЗВЕЗДЫ

Хемсворт отказался от слов о «непорядочности» Майли Сайрус

Голливудский актер подтвердил расставание, а все остальное назвал домыслами журналистов.

Хемсворт отказался от слов о «непорядочности» Майли Сайрус
https://www.instagram.com/liamhemsworth/

Отношения Хемсворта и Сайрус длились почти десять лет. Но недавно звезды заявили о расставании.

Хемсворт выглядел подавленным и отправился искать утешение к брату Крису. А вот Сайрус, напротив, кажется отдохнувшей и на редкость жизнерадостной. Более того, появились слухи о новом увлечении певицы. Майли заметили целующейся с экс-супругой модели Броуди Дженнера Кейтлин Картер.

Тогда же американские СМИ приводили слова Хемсворта, что «он ни одному человеку на свете не пожелает оказаться на своем месте», а поступок жены считает взбалмошным и непорядочным.

Однако сегодня Лиам опроверг все слухи, заявив, что не давал ранее подобных комментариев.

«Всем привет. Хочу сказать, что мы с Майли недавно расстались, и я желаю ей только здоровья и счастья в будущем. Это частное дело, и я не давал и не буду давать никаких комментариев журналистам и СМИ. Любые цитаты, которые мне приписывают, являются ложными. Мир и любовь», — написал артист на своей странице в соцсети.

Напомним, впервые артист сделал предложение певице в 2012 году, но до свадьбы не дошло. И пара брала «тайм-аут» в отношениях. Влюбленные оформили отношения лишь в декабре 2018-го.

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Тэги:

звездные расставаниязвездные романыличная жизнь звездМайли Сайрус и Лиам Хемсворт

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Хемсворт отказался от слов о «непорядочности» Майли Сайрус
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