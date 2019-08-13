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49-летняя русская экс-подруга Мела Гибсона снялась голой на коне

После расставания со звездой Голливуда Оксана Григорьева не оставила мечты о славе и выпустила клип.

49-летняя русская экс-подруга Мела Гибсона снялась голой на коне
https://www.instagram.com/oksanasmusic/

Российская пианистка Оксана Григорьева пробыла с Мелом всего год, но и его хватило, чтобы о девушке узнал весь мир. Подробности скандального развода пары, в ходе которого Оксана предоставила фото и аудио-записи собственного избиения звездой Голливуда, «смаковал» весь Лос-Анджелес. И если актеру история хорошенько подпортила репутацию, то вот Оксана, напротив, пиаром воспользовалась. И выпустила несколько клипов.

Очередной ролик Григорьевой буквально взорвал интернет. Ведь на кадрах пианистка полностью обнаженная, да еще и скачет на коне.

Голая Оксана Григорьева. Фото 2019
клип PISSED, 2019

Клип, который для русской красавицы снял режиссер Алексей Фигуров, полон провокационных образов. К примеру, Григорьева появляется в струящемся алом платье у бассейна и вновь демонстрирует фантастическую фигуру и бронзовый калифорнийский загар.

Теперь, кажется, понятно, почему Гибсон в свое время был без ума от русской красавицы и даже оставил ради нее жену и семерых детей. К слову, Оксана также подарила актеру ребенка — дочь Люсию. От девочки Мел не отказался и регулярно с ней видится.

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49-летняя русская экс-подруга Мела Гибсона снялась голой на коне
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