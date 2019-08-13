«Мои львицы»: муж Нюши отреагировал на ее фото с дочкой

В кадре исполнительница запечатлена в мини-шортах с ребенком на руках. Игорь Сивов решил отметить фото комментарием.

28-летняя Нюша вместе с супругом Игорем Сивовым воспитывает девятимесячную дочку. Ранее исполнительница объяснила, почему скрывает от поклонников имя новорожденной малютки. Артистка полагает, что это слишком личная информация. Девушка подметила, что не стала называть малышку в честь кого-то из родственников, опасаясь того, что ребенок повторит судьбу этого человека.

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К выбору имени Нюша отнеслась со всей серьезностью, еще задолго до родов они с мужем знали, что у них будет девочка. При всем при этом, исполнительница охотно поделилась с Иваном Ургантом домашним прозвищем крохи. Так, еще мае мама и папа называли дочку Леди слюнки. Судя по всему, Нюша морально готовилась к тому моменту, когда у девочки начнут прорезаться зубки.

На личной страничке в Instagram певица опубликовала свежее фото с дочкой, предусмотрительно развернув малютку спиной к камере. Нюша еще не показывала личико дочери. В кадре знаменитость позировала в джинсовых мни-шортах и алом лифе от купальника. Примечательно, что снимок исполнительницы не оставил без внимания и ее супруг Игорь Сивов.