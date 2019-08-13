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Ангарская опровергла слухи, что растит сына с синдромом Дауна

По словам звезды Comedy Woman, ее сын Давид абсолютно здоровый мальчик.

Ангарская опровергла слухи, что растит сына с синдромом Дауна
Ангарская рассказала о своей беременности/globallookpress.com

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии речь зашла о том, что ходило множество слухов о ребенке актрисы. Якобы он родился с синдромом Дауна.

Надежда Ангарская. Фото
Ангарская рассказала о своей беременности/globallookpress.com

Сама Ангарская заметила, что эта информация не соответствует действительности. Хотя во время беременности определенные проблемы все-таки были. «В женской консультации по месту прописки мне сказали, что сын Давид родится нездоровым. С синдромом Дауна. Я была просто убита. Приехала домой и не понимала, что происходит», — заявила актриса.

При этом вскоре Ангарская решила пойти в центр планирования семьи. Она хотела, чтобы врачи подтвердили страшный диагноз ее будущего ребенка. Там после необходимых анализов сказали, что все у нее будет прекрасно. «Я родила Давида за семь часов. Его вес составлял 4 килограмма 300 граммов. Никаких проблем со здоровьем у него нет», — сказала Ангарская.

Как отметила звезда, не нужно на сто процентов верить людям. К сожалению, в современном мире не все желают ближнему добра. При этом Ангарская навсегда запомнила фамилию женщины-врача, которая изначально поставила ее ребенку неправильный диагноз. Правда, озвучить фамилию в эфире, несмотря на просьбы Аллы Довлатовой, она не стала.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваНадежда Ангарская

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Ангарская опровергла слухи, что растит сына с синдромом Дауна
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