Ангарская опровергла слухи, что растит сына с синдромом Дауна

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии речь зашла о том, что ходило множество слухов о ребенке актрисы. Якобы он родился с синдромом Дауна.

Сама Ангарская заметила, что эта информация не соответствует действительности. Хотя во время беременности определенные проблемы все-таки были. «В женской консультации по месту прописки мне сказали, что сын Давид родится нездоровым. С синдромом Дауна. Я была просто убита. Приехала домой и не понимала, что происходит», — заявила актриса.

При этом вскоре Ангарская решила пойти в центр планирования семьи. Она хотела, чтобы врачи подтвердили страшный диагноз ее будущего ребенка. Там после необходимых анализов сказали, что все у нее будет прекрасно. «Я родила Давида за семь часов. Его вес составлял 4 килограмма 300 граммов. Никаких проблем со здоровьем у него нет», — сказала Ангарская.

Как отметила звезда, не нужно на сто процентов верить людям. К сожалению, в современном мире не все желают ближнему добра. При этом Ангарская навсегда запомнила фамилию женщины-врача, которая изначально поставила ее ребенку неправильный диагноз. Правда, озвучить фамилию в эфире, несмотря на просьбы Аллы Довлатовой, она не стала.