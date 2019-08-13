Регина Тодоренко показала, как отец вел ее к алтарю

Ведущая программы «Пятница с Региной» опубликовала на личной страничке в Instagram свадебные кадры, показав, как отец вел ее алтарю. Само торжество прошло в Италии еще в июле. Однако в загсе влюбленные побывали аж в октябре. Молодожены решили отложить свадьбу из-за того, что Тодоренко находилась на последних месяцах беременности. В декабре Регина впервые стала мамой. Она подарила мужу сына Михаила.

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Телеведущая не скрывает: именно Влад настоял на проведении торжества. Музыкант мечтал увидеть возлюбленную с свадебном платье и фате. Разумеется, сама Регина была поглощена работой и заботами о малыше. Однако она не смогла отказать супругу.

Делясь своими впечатлениями, возлюбленная Влада Топалова призналась, что именно ее папа волновался больше всех из присутствующих, когда вел ее к мужу к импровизированному алтарю. Регина же боялась потерять равновесие, однако все прошло без происшествий.

«А если я споткнулось и упаду?! Ничего страшного, я тебя подниму и донесу к Владу», — вспомнила телеведущая свой диалог с отцом.

По словам Регины, с появлением сына ей стало труднее уходить на съемки. Возлюбленная Топалова не хочет пропустить все важные события в жизни Майкла. Именно поэтому на многих мероприятиях она появляется вместе с сынишкой. В перерывах между съемками у Тодоренко появляются свободные минутки, чтобы побыть с малышом.