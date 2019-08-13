Диана Арбенина публично призналась в любви к детям

Очаровательным двойняшкам Дианы Арбениной, Марте и Артему, скоро исполнится десять лет. Брат с сестрой невероятно похожи друг на друга, а еще каждый унаследовал что-то из характера мамы. Артем спокойный и любящий в свои 9,5 лет порассуждать на серьезные темы паренек, Марта же растет настоящей принцессой и обожает музыку.

«Я растила своих бандитов в тайне мечтая, чтобы они стали моими самыми близкими друзьями. Сегодня ночью я почувствовала, что все не зря. Вернулась домой после фестивалей, было тепло, а меня бил озноб. И эти два маленьких существа всю ночь прижимали меня к себе и по очереди спрашивали: «Мам тебе уже не так холодно?», а потом продолжали рассказывать о своих летних подвигах, которым слава богу не было конца», — поделилась чувствами Диана.

Несмотря на большую загруженность и частые отъезды Диана проводит с детьми все выходные и праздники.

«Выходные — это святое, а также на Новый год мы всегда вместе», — говорит артистка.Кроме того, за хорошее окончание прошлого учебного года солистка «Ночных снайперов» подарила детям поездку в Мексику. Страну Марта и Артем смогли выбрать сами, а также полностью составить и маршрут поездки.