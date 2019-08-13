ЗВЕЗДЫ

Надежда Ангарская рассказала, как ей жилось с весом в 122 килограмма

По словам актрисы, ей пришлось серьезно ограничить себя в еде.

Надежда Ангарская рассказала, как ей жилось с весом в 122 килограмма
Ангарская весила одно время 122 килограмма/globallookpress.com

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призналась, что ее вес одно время достигал 122 килограммов. В связи с этим она испытывала сильный дискомфорт. «У меня были серьезные проблемы с правильным обменом веществ. Видимо, мои предки голодали. Организм сейчас боится похудеть. Я, правда, люблю поесть. Жила бы в Африке была бы супругой вождя, потому что в случае голода протянула бы дольше других женщин», — пошутила она.

Надежда Ангарская. Фото
Ангарская серьезно ограничила себя в еде/globallookpress.com

По словам актрисы, лишний вес доставлял ей огромный дискомфорт. Было нелегко просто двигаться. Тогда она поняла, что нужно предпринимать какие-то меры. «Я пришла в спортзал, к тренеру. Минимизировала объем еды. Ела только тазиками салаты с обезжиренным творогом и оливковым маслом», — заявила Ангарская.

Она вспомнила времена своей юности. В школе над девушкой сильно издевались одноклассники из-за лишнего веса. «Полные люди добрее, а худые – злее. Меня совсем не принимали одноклассники. Они считали, что я должна была быть как они. Они почему-то считали себя идеальными», — сказала она.

Ангарская добавила, что врачи ей сразу сказали, что родить у нее не получится, если она не похудеет. Это и стало основным стимулом к изменению образа жизни. Кроме того, на телевидении все-таки нужно выглядеть красиво. «Я поняла, что быть худой выгодно. К примеру, одежда на полных женщин стоит намного дороже», — заявила звезда.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Comedy WomanАлла ДовлатоваАфрикаНадежда Ангарскаяпохудение

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Надежда Ангарская рассказала, как ей жилось с весом в 122 килограмма
Интересно?
Поделись с друзьями: