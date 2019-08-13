Надежда Ангарская рассказала, как ей жилось с весом в 122 килограмма

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призналась, что ее вес одно время достигал 122 килограммов. В связи с этим она испытывала сильный дискомфорт. «У меня были серьезные проблемы с правильным обменом веществ. Видимо, мои предки голодали. Организм сейчас боится похудеть. Я, правда, люблю поесть. Жила бы в Африке была бы супругой вождя, потому что в случае голода протянула бы дольше других женщин», — пошутила она.

По словам актрисы, лишний вес доставлял ей огромный дискомфорт. Было нелегко просто двигаться. Тогда она поняла, что нужно предпринимать какие-то меры. «Я пришла в спортзал, к тренеру. Минимизировала объем еды. Ела только тазиками салаты с обезжиренным творогом и оливковым маслом», — заявила Ангарская.

Она вспомнила времена своей юности. В школе над девушкой сильно издевались одноклассники из-за лишнего веса. «Полные люди добрее, а худые – злее. Меня совсем не принимали одноклассники. Они считали, что я должна была быть как они. Они почему-то считали себя идеальными», — сказала она.

Ангарская добавила, что врачи ей сразу сказали, что родить у нее не получится, если она не похудеет. Это и стало основным стимулом к изменению образа жизни. Кроме того, на телевидении все-таки нужно выглядеть красиво. «Я поняла, что быть худой выгодно. К примеру, одежда на полных женщин стоит намного дороже», — заявила звезда.