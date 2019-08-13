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«По жизни не пропадет»: Плющенко высказался о шестилетнем сыне

Сам Гном Гномыч во всем берет пример со своего отца.

«По жизни не пропадет»: Плющенко высказался о шестилетнем сыне
Евгений Плющенко с супругой Яной Рудковской и сыном Сашей (Фото: Globallookpress.com)

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко делает все для того, чтобы его наследник вырос достойным человеком. 6-летний Гном Гномыч увлечен фигурным катанием. Все тренировки Саши проходят по контролем олимпийского чемпиона. Даже на отдыхе супруг Яны Рудковской настаивает на том, чтобы Саша не забывал о поддержании спортивной формы.

Особый упор малыш делает на упражнения для растяжки. Сам Евгений уверен: Гном Гномыч должен превзойти его во всем — в том числе и на льду. Говоря о строгом воспитании и дисциплине, Плющенко подметил, что маленький Саша очень напоминает свою маму.

«Весь в маму, по-жизни точно не пропадет!» — лаконично подметил Евгений.

Супруга фигуриста уверяла, что они с детства прививают Саше лидерские качества, благодаря которым он сможет выдержать спортивную конкуренцию и заявить о себе всему миру. Ведь именно так воспитываются чемпионы. Они не должны пользоваться слабостью своих близких.

По словам Яны, ее муж проявляет строгость на тренировках, а она — дома. Весь день мальчика расписан по часам — тренировки, съемки в рекламных компаниях, модные показы и дефиле. При этом Рудковская старается устраивать для сына детские праздники, чтобы мог поиграть с друзьями и пообщаться со сверстниками.

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Гном ГномычЕвгений ПлющенкоЗвездные детиСаша ПлющенкоЯна Рудковская

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«По жизни не пропадет»: Плющенко высказался о шестилетнем сыне
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