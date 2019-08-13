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Олег Газманов признался, что еще может стать отцом 

Впрочем, певец и композитор поделился, что свой «отцовский минимум» выполнил и поддаваться модному нынче бэби-буму пока не намерен.

Олег Газманов признался, что еще может стать отцом 
Олег Газманов признался, что может стать отцом ФОТО: Global Look Press

Олег Газманов — многодетный отец. Он воспитывает двоих сыновей и дочь и признается, что вполне еще может стать отцом.

«Конечно, я еще способен стать отцом, но, честно говоря, даже таких мыслей у меня нет», — рассуждает Олег Михайлович.

Несмотря на то, что певец находится в отличной форме, он пока не собирается поддаваться беби-буму и становиться еще более многодетным папой.

Старший сын Газманова – 38-летний Родион занимается музыкальной карьерой. Среднему Филиппу 21 год и он пробовал себя в модельном бизнесе, но это просто увлечение, уверен родитель. Дочери Марианне — 15, и она пока еще не определилась со своими занятиями, известно, что девушка увлекается модой, следит за событиями шоу-бизнеса.

Несмотря на то, что к малышу в доме Газманов не готов, он сделает исключение для внука. Но торопить своих сыновей скорее стать отцами не намерен.

«Пусть сами решают», — считает Олег Михайлович.

Сейчас Газманов готовится к поездке в Сочи на конкурс молодых исполнителей «Новая волна», где примет участие в качестве звездного гостя.

Ранее певец признался, что давно спит с супругой в разных комнатах. На вопрос «почему?» отвечает просто: «Во-первых, я верчусь, во-вторых, храплю». Третья причина — напряженный график, пишет сайт argumenti.ru.

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Олег Газманов признался, что еще может стать отцом 
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