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Климова рассказала о плюсах школы, где учатся ее сыновья от Петренко

По словам актрисы, ее детям очень повезло с учебным заведением.

Климова рассказала о плюсах школы, где учатся ее сыновья от Петренко
Климова высказалась о школе, где учатся ее дети/globallookpress.com

Актриса Екатерина Климова рассказала о Ломоносовской школе, где учатся двое ее сыновей Матвей и Корней, которые были рождены от брака с актером Игорем Петренко. По ее словам, педагоги учебного заведения – авторы более трехсот развивающих пособий для детей. Этим фактом в школе очень гордятся.

Екатерина Климова. Фото
Климова гордится успехами в учебе своих сыновей/globallookpress.com

Как сказала звезда, ее сыновьям очень повезло со школой. Ребята с удовольствие посещают занятия. В школе, как она утверждает, индивидуальный подход не только к детям, но и к родителям. К примеру, в силу своей профессии Екатерина Климова не может постоянно присутствовать на родительских собраниях. Учителя после индивидуально обсуждают с ней каждого из детей и рассказывают об их успехах.

Отметим, что уже в начальной школе здесь начинают занятия с носителем языка. Проводят так называемые билингвальные уроки. Для ребят на выбор 25 спортивных секций, 39 творческих студий. Даже если кто-то из учеников заболел, то сможет обучаться из дома дистанционно.

Правда, и цена за обучение в данном учебном заведении кусается. За учебный год каждый родитель платит почти полтора миллиона рублей. В этом году стоимость обучения возросла на 90 тысяч рублей. В стоимость входит пятиразовое питание, занятия в кружках и секциях, экскурсии, учебники и развивающая литература, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Екатерина КлимоваИгорь ПетренкоКорней ПетренкоЛомоносовская школаМатвей Петренко

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Климова рассказала о плюсах школы, где учатся ее сыновья от Петренко
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