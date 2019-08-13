Климова рассказала о плюсах школы, где учатся ее сыновья от Петренко

Актриса Екатерина Климова рассказала о Ломоносовской школе, где учатся двое ее сыновей Матвей и Корней, которые были рождены от брака с актером Игорем Петренко. По ее словам, педагоги учебного заведения – авторы более трехсот развивающих пособий для детей. Этим фактом в школе очень гордятся.

Как сказала звезда, ее сыновьям очень повезло со школой. Ребята с удовольствие посещают занятия. В школе, как она утверждает, индивидуальный подход не только к детям, но и к родителям. К примеру, в силу своей профессии Екатерина Климова не может постоянно присутствовать на родительских собраниях. Учителя после индивидуально обсуждают с ней каждого из детей и рассказывают об их успехах.

Отметим, что уже в начальной школе здесь начинают занятия с носителем языка. Проводят так называемые билингвальные уроки. Для ребят на выбор 25 спортивных секций, 39 творческих студий. Даже если кто-то из учеников заболел, то сможет обучаться из дома дистанционно.

Правда, и цена за обучение в данном учебном заведении кусается. За учебный год каждый родитель платит почти полтора миллиона рублей. В этом году стоимость обучения возросла на 90 тысяч рублей. В стоимость входит пятиразовое питание, занятия в кружках и секциях, экскурсии, учебники и развивающая литература, сообщает «Комсомольская правда».