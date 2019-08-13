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Епифанцев заявил, что боится быть «настоящим мужчиной»

47-летний актер сериала «Жуки» уверен, что красивое слово не больше чем ловушка сознания.

Епифанцев заявил, что боится быть «настоящим мужчиной»
https://www.instagram.com/vladimirepifancev69/

У Владимира Епифанцева каждая вторая роль — брутального мачо. Да и кого еще играть с таким спортивным телосложением и взглядом, от которого замер бы и сам Арнольд Шварценеггер.

В новом сериале «Жуки» у него снова на редкость колоритный персонаж…Толян – деревенский мужик, только вышедший из тюрьмы, в которую он попал от большой ревности своей жены Ирке – продавщице местного ларька.

Только вот в жизни в понятие «настоящий мужчина» Епифанцев не верит.

«Все эти институты существуют лишь для того, чтобы управлять человеческим сознанием. Это все те же заборы, но уже внутри головы, — признался актер. — Понятие «настоящий мужчина» — это тоже ловушка сознания, попав в нее, мужчина запросто может стать кретином».

При этом, Владимир продолжил, что наибольшее удовольствие в жизни получает от общения с женщинами.

«От общения с женщинами кайфую. А качество жизни — это осознание того, что не определяется качеством. Это и есть сама жизнь», — добавил он.

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Епифанцев заявил, что боится быть «настоящим мужчиной»
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