Галкин с женой и дочкой оценил «розовенькие облака» на небе

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram опубликовал свежее видео со своей семьей. Он наслаждается отпуском в обществе любимых людей. В один из дней ведущий решил рассмотреть «розовенькие облака» на небе.

В начале записи слово берет Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. «Какое небо. Плывут облака. Розовенькие, розовенькие, как фламинго. Красота-то какая! Лизунчик. Лиза, красиво же, да?» — задает вопрос своей дочери Примадонна.

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Затем слово берет Лиза Галкина. «Как же красиво. Как будто маленькие-маленькие малинки ходят по небу. Розовенькие. Пузырики розовенькие-розовенькие», — говорит мечтательным голосом пятилетняя девочка.

Отметим, что нынешнее лето Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми по традиции проводят в Латвии. В престижном районе Юрмалы Дзинтари они снимают огромную виллу. При этом в собственность они ее не приобретают, потому что в этом нет никакой необходимости. Семья бывает на рижском взморье только летом.