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Апина поделилась снимком из Парижа со своей красавицей-дочкой

Семнадцатилетняя Ксения Иратова проводит время с мамой во Франции.

Апина поделилась снимком из Парижа со своей красавицей-дочкой
Алена Апина поделилась снимком с дочерью/globallookpress.com

Певица Алена Апина в Instagram разместила снимок, на котором находится в обществе своей единственной дочери семнадцатилетней Ксении Иратовой. Мать и дочь стоят недалеко от Эйфелевой башни в столице Франции Париже. Надо отметить, что Ксения Иратова выросла настоящей красавицей.

«В Париже дубак, но башенка стоит! Ржавенькая, но всё равно крутая!» — заявила исполнительница, которая блистала на отечественной сцене в девяностых годах прошлого века.

Отметим, что Ксения Иратова родилась семимесячной в декабре 2001 года от суррогатной матери. Алена Апина долгие годы пыталась родить самостоятельно. Она, к примеру, девять раз проходила процедуру искусственного оплодотворения. Исполнительница семь лет лечилась от бесплодия. О суррогатной матери известно, что она некий научный сотрудник. Алена Апина заплатила женщине 25 тысяч долларов. Кстати, крестным отцом девушки является музыкант Борис Моисеев, с которым звезда дружит много лет.

Алена Апина рассталась с отцом своего ребенка в 2016 году. Сейчас она пытается реанимировать свою карьеру. К примеру, не так давно певица отмечала, что радиостанции наотрез отказываются брать в ротацию ее новые песни.

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Алена АпинаКсения ИратоваПарижФранция

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Апина поделилась снимком из Парижа со своей красавицей-дочкой
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