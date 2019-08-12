Наргиз, забыв про конфликт с Фадеевым, анонсировала новый проект

Звезда «Голоса» Наргиз решила на время отставить в сторону шашки и отдохнуть от войны с Максимом Фадеевым. В своем Instagram, который в последнее время больше похож на поле битвы с бывшим продюсером, певица выложила ролик о своем новом проекте, который вскоре выйдет на экраны.

Это документальный фильм «И снег, и смех Славы Полунина» о русском клоуне с очень своеобразной личной миссией, которая несет свет и радость людям. Многие его зовут просто Асисяй по названию известного в советское время юмористического этюда, когда клоун бегал от одного телефона к другому, повторяя в трубку это загадочное слово «асисяй». Позже забавные сюжеты Полунина переродились в спектакли, наполненные глубокой философией и смыслом. А сам мим получил мировую известность и международное признание.

Наргиз написала в блоге: «Совсем скоро на экраны выйдет фильм Slava’s Journey: Secrets of Snow, который наконец-то увидит весь мир. Для меня большая честь стать частью этого волшебного проекта. Делюсь с вами маленьким эпизодом, где я напеваю колыбельную для моих любимых братьев – клоунов».

На видео Наргиз предстает в удивительно мягком и нежном образе заботливой матери.

А чуть позже Наргиз поделилась новыми подробностями конфликта с экс-продюсером – теперь сотрудничество с центром Фадеева разорвано окончательно.