ЗВЕЗДЫ

Наргиз, забыв про конфликт с Фадеевым, анонсировала новый проект

Певица снялась в светлом фильме о любимом клоуне Славе Полунине.

Наргиз, забыв про конфликт с Фадеевым, анонсировала новый проект
Наргиз/globallookpress.com

Звезда «Голоса» Наргиз решила на время отставить в сторону шашки и отдохнуть от войны с Максимом Фадеевым. В своем Instagram, который в последнее время больше похож на поле битвы с бывшим продюсером, певица выложила ролик о своем новом проекте, который вскоре выйдет на экраны.

Это документальный фильм «И снег, и смех Славы Полунина» о русском клоуне с очень своеобразной личной миссией, которая несет свет и радость людям. Многие его зовут просто Асисяй по названию известного в советское время юмористического этюда, когда клоун бегал от одного телефона к другому, повторяя в трубку это загадочное слово «асисяй». Позже забавные сюжеты Полунина переродились в спектакли, наполненные глубокой философией и смыслом. А сам мим получил мировую известность и международное признание.

Наргиз написала в блоге: «Совсем скоро на экраны выйдет фильм Slava’s Journey: Secrets of Snow, который наконец-то увидит весь мир. Для меня большая честь стать частью этого волшебного проекта. Делюсь с вами маленьким эпизодом, где я напеваю колыбельную для моих любимых братьев – клоунов».

На видео Наргиз предстает в удивительно мягком и нежном образе заботливой матери.

А чуть позже Наргиз  поделилась новыми подробностями конфликта с экс-продюсером – теперь сотрудничество с центром Фадеева разорвано окончательно.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

клоунМакс ФадеевМаксим ФадеевНаргизНаргиз ЗакироваНаргиз и ФадеевСлава Полунинтеатр клоунады "Лицедеи"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наргиз, забыв про конфликт с Фадеевым, анонсировала новый проект
Интересно?
Поделись с друзьями: