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Для прогулки по Стамбулу Лопырева надела джинсовые мини-шорты

Телеведущая из ее возлюбленный полетали над городом на вертолете.

Для прогулки по Стамбулу Лопырева надела джинсовые мини-шорты
Виктория Лопырева знает, как наслаждаться жизнью. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Виктория Лопырева, пригласившая своего возлюбленного в романтическое путешествие в Стамбул, выложила в Instagram первую фотографию из поездки. На снимке бизнесмен Игорь Булатов обнимает девушку, стоя возле пешеходного перехода. Виктория при этом одета в короткие джинсовые шортики, подчеркнувшие длину ее ног.

В подписи к фото она назвала Стамбул городом приключений, где переплетаются удивительные истории из византийского и османского периодов его существования. Но одной прогулкой влюбленные не ограничились. В «сториз» Лопырева сняла видео, как они летят на вертолете над городом и его окрестностями.

Напомним, телеведущая и посол Чемпионата мира по футболу в феврале впервые стала мамой. Малыш Марк Лионель появился на свет в Америке. Отец ребенка — бизнесмен Игорь Булатов души не чает в сыне. Виктория рассказывает, что, несмотря на статус родителей, их отношения с Игорем наполнены романтикой и свиданиями. И похоже, что в Стамбул пара прилетела без малыша, оставив его на попечение бабушки.

Кстати, а вы мечтаете поехать в Стамбул?

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Виктория ЛопыреваИгорь БулатовЛопырева и Булатовромантические каникулыСтамбул

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Для прогулки по Стамбулу Лопырева надела джинсовые мини-шорты
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