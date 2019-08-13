Волшебное преображение: Елена Яковлева показалась в гриме Бабы Яги

Съемки второй части красочного детского фильма в самом разгаре. Продолжение выйдет на экраны в 2020 году.
Но уже сейчас можно увидеть первые кадры со съемочной площадки. Актриса Елена Валюшкина поделилась фотографией звездной коллеги — Елены Яковлевой в гриме Бабы Яги.
«До чего дошел прогресс. Тебя еще и к избушке на курьих ножках доставят. На фото Елена Яковлева. Я играю роль Галины, домработницы Ивана», — поделилась Валюшкина.
Любопытно, чтобы превратить Елену Яковлеву в старуху гримерам каждый день требовалось от пяти до семи часов на пластический грим. Самыми сложными, уверяет актриса, были первые два дня, а после привыкла.
«Время за гримом пролетало незаметно: мы шутили, хохмили, фотографировались, ерничали, смеялись», — призналась Яковлева на премьере первой части.
Ничуть не легче приходится и Сергею Бурунову в образе Водяного. Актер довольно долго сидел в воде при температуре всего в +5 градусов.