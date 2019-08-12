«Веселое мракобесие»: Тодоренко показала пляшущих гостей на своей свадьбе

Поклонники ведущей Регины Тодоренко и ее мужа Влада Топалова, конечно же, видели 30-минутный романтический фильм о подготовке к их свадьбе в Сорренто 13 июля.

Ролик, наполненный романтическими кадрами и пронизанными светлыми чувствами молодых, не может оставить равнодушным. Кажется, что их свадьба на вилле была нежной и… слишком приличной. В своем Instagram Регина доказала, что это не так. Молодожены и их гости отрывались на празднике в Италии не хуже, чем на любой российской свадьбе.

Регина написала в блоге: «Приехала в Одессу, начали пересматривать свадебное видео, наткнулись на это веселое мракобесие».

В кадре – открытая свадебная площадка с огромным количеством гостей, которые танцуют под живую музыку. Озорная певица поет знаменитую песню «Ах, Одесса!» Гости и сама Регина отрываются под любимую мелодию, как будто делают это в последний раз в жизни. Кажется, видео со свадьбы телеведущая и ее муж будут пересматривать еще долго.

Напомним, в августе ведущая шоу «Пятница с Региной» на YouTube-канале отдыхает у себя на родине в Одессе, куда приехала с 8-месячным сыном Майклом. Она встречается со старыми подругами, обсуждая с ними заботы молодых мам.