«Икры черной не дали»: Катя Семенова впервые полетела бизнес-классом

Звезда 80-х Катя Семенова напоминает птицу Феникс, восставшую из пепла: она стала гастролировать, неожиданно начала сочинять стихи и даже сделала ремонт дома. А все из-за того, что рассталась с мужчиной.

СМИ про нее вспомнили два года назад, когда всплыла ее история с разводом. Юморист Михаил Церишенко практически открыто изменял певице. Она, зная о предательстве, пыталась возродить былые чувства. Но не получилось.

Сейчас 58-летняя Катя Семенова рада, что решилась на развод. Непростая ситуация позволила ей встряхнуться и начать жизнь заново. После получения приза зрительских симпатий в телевизионном шоу «Три аккорда», финал которого состоялся в начале августа, артистка потихоньку начала привыкать к уже незнакомому статусу звезды.

Артистка похвасталась, что недавно ей впервые посчастливилось полететь на самолете бизнес-классом. Это был перелет из Витебска, где она участвовала в фестивале «Славянский базар». Катя даже не сразу поняла, что попала на место повышенной комфортности. «Хочу вам сказать, что ничего особенного. Икры черной не дали. Летела всего 45 минут и понять его привилегий не успела», — рассказала она в Instagram.

Она до сих пор передвигается на метро и даже не имеет концертного директора. «Один раз ехала в вагоне после выступления. Макияж, естественно, был диким. Неприятно было наблюдать, как люди доставали телефоны и тайком фотографировали», — посетовала певица.