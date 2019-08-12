Любовь Толкалина снялась в смелой фотосессии на пляже

Любовь Толкалина всегда готова к экспериментам. Это относится и к работе, и к повседневной жизни. Актриса обладает идеально гладкой кожей и стройной фигурой, поэтому неудивительно, что она не стесняется оголяться. Более того, девушка обладает утонченным вкусом стиля, поэтому всегда облачается в женственные платья или наряды, подчеркивающие достоинства ее фигуры. Оказавшись в Крыму, она не устояла и устроила фотосессию.

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Поклонники Толкалиной знают, что она очень любит воду. Актриса не упускает возможности поплавать даже во время гастролей. На этот раз она облачилась в полупрозрачное платье-халат с вышивкой, отказавшись от нижнего белья. В таком виде девушка позировала перед фотографом на побережье.

Волосы Любовь сначала собрала в пучок, а затем распустила. Макияж она сделала с акцентом на губы. Поклонники восхитились смелыми кадрами. Многие признались, что считают актрису эталоном красоты. «Богиня красоты! Настоящая!», «Такую модель не трудно фотографировать», «Красиво, слов нет! Модель просто класс», «Фигура обалденная! Труд огромный, сама знаю», «Ноги божественные», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Толкалина занимается йогой и бегает по утрам, чтобы оставаться в форме. Также она придерживается вегетарианства. Похоже, что все это позволяет актрисе не только не поправляться, но жить в гармонии с природой. Дочка девушки Мария Кончаловская унаследовала от мамы ее красоту. К слову, недавно она переехала в Санкт-Петербург со своим новым возлюбленным.

А вам нравится фигура Толкалиной?