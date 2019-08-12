Пресс пропал: Гагарина продемонстрировала фигуру в бикини с рюшами

Полина Гагарина несколько лет назад смогла экстремально похудеть. С тех пор она старается следить за своим питанием и не пропускает тренировки даже на отдыхе. Однако этим летом певица дала себе поблажку. Проведя несколько недель на острове Крит, она набрала несколько лишних килограммов. В итоге артистка не смогла влезть в концертное платье. Но даже после этого она продолжила баловать себя вредными вкусностями.

Оказавшись в Стокгольме, Полина ела круассаны и бекон. В итоге вернуться в форму она не смогла. В середине августа певица вновь приехала на греческий курорт. В первый же день она поделилась пляжным снимком. Девушка позировала в голубом мини-бикини с рюшами, которое подчеркнуло ее стройные ноги, но при этом не скрыло отсутствие пресса. А ведь еще месяц назад Гагарина могла похвастаться рельефным животом.

«Начали готовиться к осени! Я на строгой диете: трехразовое питание, вечером обязательно мороженое!» — пошутила она.

Поклонники отметили, что так девушка выглядит даже лучше. Многие заверили, что ей вовсе не надо худеть. «Фигура улет просто», «Ты красивая, но лучше покушай», «Не надо больше худеть! Ну куда?», «Снова в Греции, снова хороша», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что ранее Полина признавалась, что была полностью довольна своей фигурой перед тем, как забеременела во второй раз. Теперь она снова стремится добиться прежнего результата.

Уже в октябре Гагарина отправится в тур по городам России. Похоже, что перед чередой концертов она решила устроить передышку. В соцсети она изредка делится снимками с мужем Дмитрием Исхаковым и сыном Андреем, а вот дочку Мию, которой только два года, артистка предпочитает прятать от глаз общественности.

А вам нравится фигура 32-летней певицы?