«Не Волочкова»: Анита Цой посмеялась над снимками Лободы в нижнем белье

Светлана Лобода этим летом совмещает отдых и гастроли. Она много путешествует, но при этом каждую свободную минуту уделяет своим дочерям: восьмилетней Евангелине и годовалой Тильде. Певица радуется тому, что ее старшая наследница много читает, а также занимается вокалом, а вот младшую пока она показывает редко. После недолгого визита в Москву, ради концерта Rammstein, артистка снова отправилась в Европу.

На днях Лобода приехала в Рим. Она с удовольствием прогулялась по городу в мини-шортах и блузке, пряча лицо за широкополой шляпой. Певица прошлась по магазинам, пополнив свой гардероб дизайнерскими нарядами и сумочками. Перед тем, как продолжить путешествие, артистка опубликовала несколько пикантных фото. В кадре Светлана позирует на балконе отеля в черном нижнем белье, закинув одну ногу на перила, как на станок.

Звезда похвасталась растяжкой, а заодно и стройными подтянутыми ногами. Поклонникам она предложила оценить снимки. Если Яна Рудковская дала понять, что пришла в восторг от фигуры певицы, то Анита Цой посмеялась над кадрами. «М.. да. Не Волочкова», — написала она, добавив смеющийся смайлик. А вот поклонники назвали Лободу идеальной, похвалив ее за то, что она неустанно работает над своим телом.

Напомним, что ранее даже Ксения Собчак призналась: она повесила фото артистки на холодильник, так как считает ее идеалом женской красоты. Телеведущая не представляет, сколько Светлана тренируется, чтобы так выглядеть.

А вам нравится фигура Лободы?