Тарасов удивился количеству молодых комиков в стране

32-летний футболист Дмитрий Тарасов поделился с подписчиками любопытным фактом: на форуме Таврида артисты из Comedy Club провели мастер-класс перед 400 молодыми стенд-ап комиками. Данная цифра удивила спортсмена и заставила задуматься.

«Это столько же, сколько у нас футболистов во всей Премьер-лиге. И это только те ребята, кто приехал на это мероприятие. То есть, реально, в стране тысячи стенд-аперов — это целый отдельный мир», — написал в Тарасов в Instagram.

Бывший муж Ольги Бузовой признался, что никогда и не задумывался о таком количестве комиков, наблюдая одних и тех же звезд в телевизоре. Сам Дмитрий, по его словам, любит жанр стенд-ап, ему нравятся такие артисты как Алексей Щербаков и Нурлан Сабуров.

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Напомним, что уже некоторое время Тарасов является игроком без клуба. Недавно он покинул московский «Локомотив», за который выступал девять лет. Официальной информации, к какой команде присоединится футболист в сезоне 2019/2020, еще не поступало.

А для вас 400 комиков на страну — это много или мало?