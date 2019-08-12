59-летний Бандерас вышел в свет с молодой возлюбленной

Антонио Бандерас 10 августа отпраздновал 59-летие. Ранее никто не мог предположить, что столь обаятельный мужчина переживет развод практически на пороге завершения карьеры. В 2015 году супруга Мелани Гриффит ушла от актера. Причиной она назвала непримиримые разногласия. Примечательно, что за год до этого папарацци запечатлели голливудскую звезду с инвестиционным банкиром из Голландии Николь Кимпел. Они кружились в танце на вечеринке.

После развода именно с этой эффектной блондинкой, которая не имеет отношения к киноиндустрии, Антонио стал то и дело выходить в свет. Вскоре слухи об их романе попали в прессу. Похоже, что девушке действительно удалось очаровать актера. Вместе с 39-летней красавицей он посетил благотворительный гала-вечер в испанском городе Марбелья. Оказалось, что они вместе помогают фондам, которые занимаются спонсированием образовательных программ, проектов в сфере здравоохранения и помощи людям, попавшим в сложную ситуацию.

На красной дорожке Бандерас появился в традиционном смокинге с бабочкой. По мнению поклонников, он выглядел счастливым и словно помолодевшим рядом с возлюбленной, которая облачилась в пышное розовое платье с глубоким декольте. Влюбленные держались за руки и время от времени обнимались, не стесняясь камер.

Напомним, что от прошлых отношений у Антонио есть дочь Стелла, которой 22 года. После развода актер стал студентом британского колледжа Сentral Saint Martins, выбрав направление в сфере моды и дизайна. Несколько лет спустя он выпустил мужскую коллекцию одежды, которую сам разработал. При этом Бандерас отметил, что пока не намерен завершать актерскую карьеру.

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