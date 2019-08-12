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«Никакого мейкапа!»: фотограф Vogue рассказал о работе с Маркл

Герцогиня Сассекская пригласила Питера Линдберга для работы над сентябрьским номером «фэшн-библии».

«Никакого мейкапа!»: фотограф Vogue рассказал о работе с Маркл
Меган Маркл поставила во главу угла естественность в фотосессии для Vogue. Фото: instagram.com/sussexroyal/

Меган Маркл стала звездным редактором сентябрьского Vogue. Вместе с шеф-редактором издания Эдвардом Эннигфулом они решили разместить на обложке фото сразу 15 женщин.

Когда речь зашла о том, кто станет автором фотосессии, единодушно решили, что им должен быть Питер Линберг.

Немецкий фотограф признался, что был рад оказанной ему чести стать частью проекта, которым заправляла герцогиня Сасссекская. Он провел ряд фотосессий в Лондоне и Нью-Йорке, чтобы сделать снимки в черно-белой эстетике.

Особо мастеру понравилось то, что Меган, так же как и он сам, «голосовал» за естественность. Когда она завила, что хочет видеть на лице веснушки, он пришел в восторг.

«Мне как будто дали карт-бланш! Я обожаю веснушки», — признался он, так как специализируется именно на «натуральных» фото.

«Я ненавижу ретушь, я терпеть не могу макияж. Я всегда говорю — «никакого мейкапа!». Вы не поверите, я встречал красивых женщин, которые просили меня сделать их ноги более длинными или же глаза более выразительными. Это просто какое-то культурологическое безумие»,- цитирует Линберга Mirror.

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«Никакого мейкапа!»: фотограф Vogue рассказал о работе с Маркл
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