Лиам Хемсворт впервые высказался после разрыва с Майли Сайрус

29-летний австралийский актер Лиам Хемсворт высказался о своем разводе с американской поп-звездой Майли Сайрус. Как выяснилось, мужчина переживает этот разрыв очень тяжело, ему трудно рассказывать о произошедшем. На фото, которые недавно сделали папарацци, он выглядит подавленным.

«Вы не понимаете, на что это похоже. Не хочу говорить об этом…» — сказал актер журналисту Daily Mail, когда тот спросил его о разводе.

Сейчас Лиам проводит время в компании своего старшего брата Криса Хемсворта (Тор в киновселенной Marvel) и его детьми. А вот Майли, похоже, не скучает. На днях папарацци засняли ее в Италии целующейся с бизнесвумен Кейтлин Картер. О том, что певице нравятся девушки, она заявляла и ранее. Этот факт не мешал ей встречаться с Лиамом долгие годы. Напомним, их роман начался в 2009 году. После неудачной попытки помолвки шесть лет назад пара все-таки поженилась — в декабре прошлого года, в тайне от прессы. Но этот брак оказался недолгим.

больше по теме Лиам Хемсворт продемонстрировал обнаженный торс на пляже в Малибу День независимости США актер провел на пляже с друзьями.

Что бы вы сейчас сказали Лиаму, чтобы подбодрить его?