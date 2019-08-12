«Все отразится на лице»: Боня объяснила свой отказ от алкоголя

39-летняя Виктория Боня призналась, что делала все для того, чтобы выглядеть ухоженно и стильно. С возрастом девушка поняла, что скорректировать несовершенства можно с помощью качественной косметической продукции, которая вполне может заменить услуги пластического хирурга. Еще в 26 лет бывшая участница «Дома-2» обратила внимание на инъекции, с помощью которых многие избавлялись от носогубных складок. Однако, столкнувшись с последствиями подобного увлечения, Боня решила отказаться от уколов.

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«Увлекалась инъекциями… в итоге это привело к асимметрии лица, потому что филлеры (гелеобразные наполнители, которые восполняют дефицит мягких тканей. — Прим. ред.) мне вводили неправильно», — приводит «Антенна-телесемь» слова Виктории Бони.

Модель не скрывает: она следит не только за внешностью, но и за фигурой. Девушка давно исключила из рациона все вредные продукты: фастфуд, колбасы, полуфабрикаты. Около трех с половиной лет Виктория жила без мяса. И лишь недавно стала есть баранину. Кроме того, решительно отказалась знаменитость и от алкоголя. Боня не сомневается в том, что если женщина каждый день будет выпивать бокал вина, то к сорока годам ее лицо опухнет.