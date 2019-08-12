Больше ни ногой: Анна Хилькевич отказалась от пугающих развлечений

Актриса Анна Хилькевич призналась, что очень боится мистики. На днях 32-летняя звезда «Универа» и «Елок» сходила с друзьями в квеструм. Собирались выбрать нестрашный квест, но в итоге все равно попали на что-то жуткое.

«Я целый час ходила с полностью закрытыми глазами, вцепившись в первую попавшуюся руку друга/подруги. Ну, не мое это. Точно», — рассказала актриса.

Она призналась, что любит пугать других людей, но совсем не любит, когда пугают ее. Выложив фото с квеста, Анна заявила, что этим снимком закрывает все пугающие и мистические развлечения в своей жизни.

Напомним, Хилькевич состоит в браке с бизнесменом, у них двое детей. Недавно артистка призналась, что зарабатывает больше мужа и не видит в этом ничего ненормального.

А вы ходите на жуткие квесты?