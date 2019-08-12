Одна из сцен «Однажды… в Голливуде» растрогала Грачевского до слез

Квентин Тарантино побывал в Москве в начале августа и лично представил свой девятый фильм «Однажды в Голливуде» российскому зрителю. Он также успел погулять по столице и дать интервью, в котором поведал о работе с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо, назвал любимый русский фильм и поделился планами на будущее. Его новую работу успели оценить многие звезды российского шоу-бизнеса.

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова посмотрела картину еще в июле на предпоказе в США. Она не стала скрывать, что эта работа Тарантино произвела на нее неизгладимое впечатление. Девушка отметила, что фильм стоит посмотреть с субтитрами, чтобы услышать голоса Ди Каприо и Питта. А вот художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский остался не совсем доволен кинолентой о жизни актера и его дублера. Он пояснил, что ему не хватило целостности картины.

«Странная история, что он тянет всё на Романа Полански, на жуткую трагедию с Чарльзом Мэнсоном. Все знают, что там произошло и все именно этого ждали. А он взял и всех обманул», — высказался он.

Разочаровал режиссера и персонаж Питта. По словам Грачевского, он не увидел характера этого героя. Однако он отметил и несколько положительных моментов. Например, отсылы на первые телесериалы и другие фильмы Тарантино. Борису Юрьевичу было особенно интересно все, что касается кинематографа.

«Мне также понравилась сцена с ребенком, где девочка обнимает героя и говорит, что он самый лучший артист. Этот момент меня просто до слёз довел, было необыкновенно трогательно», — признался он.

По словам Грачевского, он все же не назвал бы эту работу американского режиссера лучшей. Добавим, что Анфиса Чехова была удивлена тому, что картина «Однажды в Голливуде» ей пришлась по душе. А вот Светлана Камынина не стала скрывать, что не сразу разобралась в истории, о которой повествует фильм, но она назвала его «прекрасным». Читайте больше отзывов звезд о девятом киноленте Тарантино в большой колонке Teleprogramma.pro.

А вы уже смотрели этот фильм?