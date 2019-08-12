«Сладкая парочка»: друзья перестали звать Меган и Гарри в гости

Герцог и герцогиня Сассекские больше не получают приглашения на ужины от приятелей из-за своего поведения на публике.

Меган Маркл и принц Гарри распугали всех своих друзей из-за открытой демонстрации чувств на публике. Кроме этого, герцог и герцогиня Сассекские повадились нарушать этикет.

В связи со всеми этими «проколами в протоколе» приятели королевской четы перестали приглашать их на званые ужины.

Меган и Гарри начали нарушать «порядок посадки гостей», согласно которому, супруги не могут сидеть вместе. Однако влюбленные сочли это правило старомодным, решив, что, хоть это и придает всему сборищу некий оттенок феодализма, но «к черту портит рифму».

Кроме этого, Меган и Гарри постоянно вели себя как «сладкая парочка», даже слишком сладкая. Такая «приторность» заставляла многих закатывать глаза и перебивала аппетит. В результате их перестали звать в гости, пишет The Sun.

Ранее Меган уже не раз нарушала этикет: однажды она попыталась взять Гарри за руку в присутствии Елизаветы II. Это идет в разрез с протоколом, так как у королевских особ не принято держаться за руки.